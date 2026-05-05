Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerilen ilişkilerde başlayan normalleşme süreci yeni bir adımla devam ediyor. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, iki ülke vatandaşları için vize zorunluluğunu kaldırmaya yönelik anlaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü Ankara'da imzalanmasının planlandığını aktardı.

Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat hangi pasaportları kapsayacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Ankara'da Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynağa göre vize muafiyeti anlaşmasının bu görüşmeler sırasında imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın umuma mahsus (bordo) ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsayacağı belirtildi.

Bu adım, son yıllarda Ankara ile Riyad arasında hızlanan diplomatik yakınlaşmanın en somut sonuçlarından biri olacak.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde normalleşme süreci

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ciddi şekilde bozulmuştu.

Ankara, cinayetin ardından üst düzey Suudi yetkilileri suçlamış, iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmıştı. Ancak 2020'den itibaren taraflar ilişkileri onarmak için adımlar atmaya başladı.

Diplomatik temaslar yoğunlaşıyor

İlişkiler özellikle 2021'den sonra belirgin şekilde iyileşti. Türkiye, bölgesel rakipleriyle ilişkilerini düzeltmeye yönelik daha geniş bir diplomatik açılım başlatırken, Riyad ile de temaslar yeniden yoğunlaştı.

Ankara'daki temaslarda yalnızca vize muafiyeti değil, bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynak, Hakan Fidan'ın Ortadoğu meselelerinde "bölgesel sahiplenme" vurgusu yapacağını aktardı. Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin İran'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini belirtmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler de görüşmelerin gündeminde olacak. Ankara'nın, boğaz etrafındaki gelişmelerin "yeni gerilimlere ve provokasyonlara" yol açmaması gerektiğini vurgulayacağı kaydedildi.