Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor
İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
SAHA 2026 bugün başlıyor
SAHA 2026 bugün başlıyor
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan, vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat anlaşması konusu, Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Ankara'daki görüşmesinde ele alınacak.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 14:42, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 14:44
Yazdır
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerilen ilişkilerde başlayan normalleşme süreci yeni bir adımla devam ediyor. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, iki ülke vatandaşları için vize zorunluluğunu kaldırmaya yönelik anlaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü Ankara'da imzalanmasının planlandığını aktardı.

Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat hangi pasaportları kapsayacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Ankara'da Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynağa göre vize muafiyeti anlaşmasının bu görüşmeler sırasında imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın umuma mahsus (bordo) ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsayacağı belirtildi.

Bu adım, son yıllarda Ankara ile Riyad arasında hızlanan diplomatik yakınlaşmanın en somut sonuçlarından biri olacak.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde normalleşme süreci

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ciddi şekilde bozulmuştu.

Ankara, cinayetin ardından üst düzey Suudi yetkilileri suçlamış, iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmıştı. Ancak 2020'den itibaren taraflar ilişkileri onarmak için adımlar atmaya başladı.

Diplomatik temaslar yoğunlaşıyor

İlişkiler özellikle 2021'den sonra belirgin şekilde iyileşti. Türkiye, bölgesel rakipleriyle ilişkilerini düzeltmeye yönelik daha geniş bir diplomatik açılım başlatırken, Riyad ile de temaslar yeniden yoğunlaştı.

Ankara'daki temaslarda yalnızca vize muafiyeti değil, bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynak, Hakan Fidan'ın Ortadoğu meselelerinde "bölgesel sahiplenme" vurgusu yapacağını aktardı. Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin İran'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini belirtmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler de görüşmelerin gündeminde olacak. Ankara'nın, boğaz etrafındaki gelişmelerin "yeni gerilimlere ve provokasyonlara" yol açmaması gerektiğini vurgulayacağı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber