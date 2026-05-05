9 günlük tatil kararı turizmi hareketlendirdi

9 günlük tatil kararının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kuzey Ege ve Edremit Körfezi'nde yoğunluk beklentisi arttı. Bahar aylarında doğanın canlandığı Kazdağları ve Madra Dağları çevresinde yer alan tesisler, sezon öncesi en yoğun dönemlerinden birine hazırlanıyor.

Bölge bahar sezonuna hazır

Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Ahmet Çetin, tatil süresinin ekonomik canlılık açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Kuzey Ege'nin bahar döneminde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "Bölgemiz, doğanın uyandığı harika bir dönemden geçiyor. Gastronomi etkinliklerimiz, butik ve termal otellerimizle tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın yatak kapasitesiyle hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'a 3 saatlik mesafede olmamız büyük bir avantaj. 9 günlük süreçte 1 milyon kişinin Körfez bölgesine gelmesini tahmin ediyoruz. Ayrıca Almanya'nın Duesseldorf, Stuttgart ve Köln kentlerinden yapılacak uluslararası uçuşlarla yabancı turistleri de ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Rezervasyonlarda artış yaşanıyor

TÜRSAB Balıkesir-Çanakkale Bölge Başkanı Fatih Ergün de kararın ardından turizmde hareketliliğin belirgin şekilde arttığını dile getirdi. Ergün, "Satışlarda, otobüs ve uçak bileti taleplerinde çok ciddi bir artış gözlemliyoruz. Otobüs firmaları şimdiden ilave seferler koymaya başladı. Bölgedeki otellerimizin hemen hemen yüzde 80-90 oranında doluluğa ulaşacağını öngörüyoruz. Doğa, termal ve kültür turları için bölgemiz büyük avantaj sunuyor. Bu bayram, bizim için sezon öncesi hazırlıklarımızı tamamlayacağımız erken bir sezon açılışı olacak" dedi.

Kuzey Ege'de tesisler hazır bekliyor

Edremit'ten başlayarak Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Asos güzergahındaki tesislerde hazırlıklar sürerken, sektör temsilcileri bölgenin büyük şehirlere yakınlığı ve sunduğu uygun fiyatlı konaklama seçenekleri sayesinde tatil döneminden yüksek talep alacağını ifade ediyor.