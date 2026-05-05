İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda 7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı haritasıyla, kuvvetli yağış beklenen bölgeler tek tek açıklandı.

Hangi İller Sarı Kodla İşaretlendi?

Buna göre; Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, Yıldırım ve Hortum Riskine Dikkat!

Bakanlık, uyarının yapıldığı illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu risklere dikkat çekildi:

Ani sel ve su baskını,

Yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı,

Heyelan ve ulaşımda aksamalar,

Yağış esnasında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum riski.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 5 Mayıs 2026 Salı günü;



T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 5, 2026

Ulaşımda Aksama Uyarısı

Hava koşullarının özellikle karayolu ulaşımını olumsuz etkileyebileceği vurgulanırken, sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi. Kamu kurumlarının bölgede olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.