Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak

Gıda politikalarında büyük değişikliğe gidiliyor. Halk sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen kanun teklifi taslağında en önemli başlık, okullarda sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 07:38, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 07:40
Meclis'e önümüzdeki günlerde sunulması beklenen kanun teklifi ile gıda politikalarında önemli değişiklikler öngörülüyor. Gıda güvenliği ve halk sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen kanun teklifi taslağında, okullarda sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği en öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

Düzenleme, özellikle çocukların günlük beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyen okul kantinleri ve yemekhanelerine yeni kurallar getiriyor.

Taslağa göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek.

Ayrıca "okul gıdası" logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak. Bu adımla, çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. "Okul gıdası" logosu uygulaması ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılmış ancak uygulama tarihi 5 kez ertelenmişti.

YENİ ETİKETLEME SİSTEMİ

Düzenleme ile ambalajlı gıdalarda ise yeni bir etiketleme sistemi devreye alınacak. Ürünlerin üzerinde, içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Bu sayede tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde değerlendirebilecek. Düzenleme yalnızca satış ve etiketleme ile sınırlı değil. Gıda üretiminde de önemli bir adım atılıyor. Buna göre, tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hale getirilecek. Bu uygulama ile toplumda yaygın görülen besin eksikliklerinin azaltılması planlanıyor.

KURALA UYMAYANA 500 BİN TL CEZA

Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kurallara aykırı ürünlere el konulabilecek ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi söz konusu olabilecek.

Kanun taslağıyla su güvenliği alanında da denetimler sıkılaştırılacak. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sulara ilişkin aykırılıkların bir yıl içinde tekrarlanması halinde, daha önce uygulanan idari para cezalarına ek olarak yeni cezalar getirilecek.

Teklifte çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

ESMA ALTIN

