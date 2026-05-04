Dolar günü yükselişle kapattı
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan dolar, günü 45,20 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 17:12, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,1830
|45,1840
|45,2010
|45,2020
|Avro
|52,8570
|52,8580
|52,9850
|52,9860
|Sterlin
|61,1010
|61,1110
|61,3280
|61,3380
|İsviçre frangı
|57,6530
|57,6630
|57,7880
|57,7980
|ANKARA
|ABD doları
|45,1530
|45,2330
|45,1710
|45,2510
|Avro
|52,8170
|52,8970
|52,9450
|53,0250
|Sterlin
|61,0410
|61,2510
|61,2680
|61,4780