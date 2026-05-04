İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
Yoğun ekran kullanımı 35 yaş grubunda demansı %400 artırdı!

Modern dünyanın yeni salgını "Dijital Demans" kapımızda. Uzmanlar uyarıyor: Sadece çocuklar ve gençler değil, 35-44 yaş aralığındaki yetişkinlerde de erken demans belirtileri korkutucu bir hızla yükseliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 11:40, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 13:28
Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her anını işgal eden ekranlar, beynimizde kalıcı hasarlar bırakmaya başladı. Yapılan son araştırmalar ve beyin taramaları, "Dijital Demans" olarak adlandırılan durumun artık sadece bir risk değil, bir gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 35-44 yaş grubunda görülen erken başlangıçlı demans belirtilerindeki **%400'lük artış**, bilim dünyasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Beyin Taramaları Gerçeği Gözler Önüne Seriyor

Günde 6-8 saatten fazla ekran başında vakit geçiren bireylerin beyin taramaları, yaşlı demans hastalarının beyin yapısıyla ürkütücü benzerlikler gösteriyor. Beyindeki beyaz madde yollarında meydana gelen bozulmalar ve gri madde yoğunluğundaki azalma, bilişsel fonksiyonların hızla zayıfladığını kanıtlıyor.

"Dijital Demans" Nedir?

Dijital demans; aşırı teknoloji kullanımı nedeniyle beynin sol lobunun aşırı uyarılması, buna karşılık sağ lobun (yaratıcılık, hafıza ve odaklanma merkezi) körelmesi durumudur. Bu dengesizlik; unutkanlık, dikkat dağınıklığı, sosyal izolasyon ve ileri aşamalarda Alzheimer benzeri bilişsel yıkımlara yol açmaktadır.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: Dönüşü Olmayan Yola Girmeden...

Haberdeki verilere göre, demansın sadece yaşlılık hastalığı olmaktan çıkıp 30'lu yaşlara kadar inmesi, dijital alışkanlıklarımızı acilen gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar şu önlemleri vurguluyor:

Dijital Detoks: Günün belirli saatlerinde ekranlardan tamamen uzaklaşmak.

Bilişsel Egzersizler: Navigasyon yerine harita okumak, telefon numaralarını ezberlemek gibi beyni aktif tutan alışkanlıklar edinmek.

Fiziksel Aktivite: Beyin sağlığını korumak için ekran karşısında geçirilen zamanı fiziksel hareketle dengelemek.


"Gelecek kuşaklar ve kendi zihnimiz için en büyük tehdit cebimizdeki ekranlar olabilir." diyen araştırmacılar, %400'lük bu artışın bir başlangıç olabileceği konusunda toplumu uyarıyor.

