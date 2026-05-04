İstanbul'da market deposunda yangın
İstanbul Fatih'te bir marketin deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalelerini sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 11:26, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 11:26
Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı.
Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahını kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.