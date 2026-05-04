Kayseri'de alkollü bir şahıs çaldığı özel halk otobüsüyle kaza yaptı

Kocasinan ilçesinde bir şahıs çaldığı özel halk otobüsüyle kaza yaptı. Sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, 48 bin 500 TL idari para cezası yazılarak hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 07:59, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 09:35
Kayseri'de Kocasinan ilçesinde Erkilet Yukarı Mahalle Hacı Osman Cadde üzerinde T.Ç., yönetimindeki 38 AB 018 plakalı özel halk otobüsüyle virajı döneceği sırada kenarda bulunan direğe çarparak, kaza yaptı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.Ç.'nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

T.Ç.'ye 48 bin 500 TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, kazadan yaklaşık yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir özel halk otobüsünün çalındığı ihbarı düştü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Barbaros Mahallesi Er Sokak'ta çalıntı ihbarı gelen otobüsün T.Ç.'nin kaza yaptığı otobüs olduğu belirlendi.

T.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Kazada hasar alan otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

