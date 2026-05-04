İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Üretici fiyatı yüzde 47 düştü ama tüketiciye yansımadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürünlerden biri olan elma, market ve pazar tezgahlarında yüksek fiyatlarla satılmaya devam etti.

Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 15:52, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 15:53
Üretici fiyatı yüzde 47 düştü ama tüketiciye yansımadı

Üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun en fazla görüldüğü ürün olan elmada, fiyat farkı yüzde 393,7'ye ulaştı.

TZOB'un nisan ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, elma üreticiden ortalama 18 lira 75 kuruşa çıkarken, market raflarında ortalama 92 lira 58 kuruştan alıcı buldu.

Pazar tezgahlarında 100 liraya, marketlerde 150 liraya varan fiyatlar ise üreticide düşmesine rağmen elmayı lüks bir ürün haline getirdi.

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatı yaklaşık 4,9 kat artan elma, fiyat farkında başı çekerken, onu 4,3 kat ile havuç, 3,5 kat ile yeşil soğan ve marul, 3,4 kat ile pırasa izledi.

Üreticide en çok fiyat gerilemesi patlıcan ve sivri biberin ardından yüzde 47,2 ile elmada görüldü. Martta 35,5 liraya alınan elmanın fiyatı nisanda 18,75 liraya geriledi.

Yetkililer, üretici fiyatındaki bu düşüşü "talep azalmasına" bağlasa da pazar ve marketlerdeki yüde 4'lük sembolik düşüş ve yüksek fiyatlar, bu gerekçenin sofraya yansımadığını gösteriyor.

