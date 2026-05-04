İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Diyarbakır'da okul çevresinde silah sesleri: Valilik açıklama yaptı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silahla ateş açılması sonucu öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadı. Diyarbakır Valiliği, olayının okula yönelik olduğu iddialarını yalanladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 15:34, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 15:58
İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.
Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı" dedi.

Valilikten açıklama: Okula yönelik bir şey yok

Valilikten yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi.

