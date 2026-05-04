İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 651 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 651 bin 300 liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 16:55, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 16:57
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 599 bin 100 lira, en yüksek 6 milyon 733 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 651 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı perşembe günü 6 milyon 712 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 902 milyon 805 bin 520,87 lira, işlem miktarı ise 1189,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 935 milyon 342 bin 116,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Sultan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.712.000,004.584,35
En Düşük6.599.100,004.527,20
En Yüksek6.733.000,004.641,50
Kapanış6.651.300,004.527,20
Ağırlıklı Ortalama6.664.478,844.590,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.902.805.520,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.189,20
Toplam İşlem Adedi70

