İran'dan BAE'ye dron ve füze saldırısı

İran, dron ve balistik füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef aldı. BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze tehdidine karşı devreye girdiği belirtilerek, 3 füzenin havada imha edildiği, 1 füzenin ise denize düştüğü bildirildi.

İran, ayrıca BAE'nin Fujairah kentine de dron saldırısı düzenledi. Fujairah Medya Ofisi, İran tarafından düzenlenen dron saldırısı sonucu kentteki petrol tesisinde "büyük bir yangın çıktığını" açıkladı.