Almanya'da bir araç, yayaların arasına daldı: 2 ölü
Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 20:02, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 20:44
Polis, şehir merkezinde meydana gelen olayda, birden fazla yaralı olduğunu belirtirken, olayın bir kaza sonucu mu yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, olayda yaralıların yanı sıra can kaybının da yaşandığı öne sürüldü.
Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı belirtildi.