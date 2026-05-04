Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Anadolu'nun ilk devlet lisesinin 141'inci kuruluş yılı kutlandı

Kastamonu'da Anadolu'nun ilk devlet lisesi olarak kurulan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 141'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 23:25, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 23:27
Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 20 Nisan 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 141 yıldır eğitim veriliyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun Abdurrahmanpaşa Lisesi ismiyle eğitim vermeye devam eden lise, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı için öğrencilerinin cepheye gitmelerinden ötürü 1916, 1917 ve 1921 yıllarında mezun verememesiyle tarihte önemli yer tutuyor.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin kuruluşunun 141'inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program kapsamında Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını belirterek, "Burada 141 yıllık bir hafızayı, bir ruhu, bir medeniyet birikimini selamlamak için toplandık. 141 yıllık bir çınarın gölgesinde geçmişin izzetini, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu aynı anda hissediyoruz. Abdurrahman Paşa Lisesi, bir liseden daha fazlası. O, zamanın aşındıramadığı bir irade, nesilden nesile aktarılan bir karakter, ilimle yoğrulmuş bir kimliktir. Bu kadim çınar, köklerini tarihimizin derinliklerinden alırken, gövdesinde fedakarlığı, dallarında ise istikbali taşımaktadır. Her bir halkasında bir hatıra, her bir köşesinde bir emek, her bir sınıfında bir gelecek saklıdır. 141 yılda 500'ün üzerinde idareci ve öğretmeni ile 20 bine yakın öğrenci yetiştiren bu köklü çınar, mezunu ve mensubu ile geleceği inşa etmeye devam ediyor" dedi.

