Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Ana sayfa Haberler Siyasi

5 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 00:01, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 00:03
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Keçiören'deki Ihlamur Kasrı'nda "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026 Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminal Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.45)

4- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Kamu Futbol Turnuvası kapsamında meclis spor ve şöhretler karması takımları arasında Altındağ Örnek Stadı'nda oynanacak gösteri maçının başlama vuruşunu yapacak.

(Ankara/16.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı, Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/20.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal-Atletico Madrid maçı oynanacak.

(Londra/22.00)

