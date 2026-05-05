Ankara'da boşandığı eşi tarafından darbedildi

Ankara'da yaşayan Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.'den 25 Kasım 2022'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Ancak talihsiz kadın boşanmasına rağmen kurtulamadı.

Ezgi Ö. boşandıktan sonra eski eşinin kendisini sokak ortasında darbettiği ve çocuklarına ilişkin ölüm tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ KURTULAMADI

Ezgi Ö., boşandıktan 15 gün sonra çocuklarını da alarak Bursa'dan Ankara'ya taşındı, kendisi ve çocukları hakkında gizlilik kararı aldırdı. Ancak Mehmet Yılmaz B. adreslerini tespit ederek Ezgi Ö.'nün arkasından Ankara'ya taşındı ve tehditlerini sürdürdü.

Mehmet Yılmaz B. hakkında 2023 yılının Nisan ayında ilk kez elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, tehdit suçundan da dava açıldı.

2023 yılının Temmuz ayında Mehmet Yılmaz B. elektronik kelepçe tedbirine rağmen Ezgi Ö.'nün kapısına geldi.

Mehmet Yılmaz B. gözaltına alınıp tutuklandı ve 6 ay tutuklu kaldı ancak düzenlenen sağlık raporu ile serbest bırakıldı.

Mehmet Yılmaz B., bu süreçte birçok kez uzaklaştırma kararını ihlal edip, elektronik kelepçeyi kırdı.

Mehmet Yılmaz B. son olarak 28 Nisan'da elektronik kelepçesini kırdı.

Ezgi Ö. de elektronik kelepçe izleme merkezi tarafından uyarıldı.

TEKRAR ŞİKAYETTE BULUNDU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaşadığı mağduriyet nedeniyle 30 Nisan'da tekrar suç duyurusunda bulunan Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.'nin 5 kez elektronik kelepçeyi kırdığını, 30'a yakın kez elektronik kelepçe tedbirini ihlal ettiğini, 28 Nisan'da 6'ncı kez elektronik kelepçesini kırdığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini belirtti.

Ezgi Ö., 2022 yılında çocukların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğradığını, şehir değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, kendisi ve çocukları için etkin koruma tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını istedi.

Ezgi Ö., elektronik kelepçe ihlalleri, tehditler ve koruma kararı ihlalleri nedeniyle Mehmet Yılmaz B.'nin tutuklanmasını talep etti.

Mehmet Yılmaz B., pazar günü akşam saatlerinde yakalanarak elektronik kelepçesi tekrar takıldı.

BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA

Mehmet Yılmaz B.'nin, 2022 yılında boşanma aşamasındayken evine girdiği Ezgi Ö.'ye çocuklarının gözü önünde bıçakla saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Yılmaz B., Ezgi Ö.'ye önceki yıllarda gönderdiği mesajlarda da 'Saplantı oldun. Hapis asla, ölürüm de girmem. İstersen mahkemeye sunabilirsin, yüzünü cehenneme çeviririm' tehditlerinde bulundu.

"KÜÇÜK OĞLUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B. ile 2011 yılında evlendiklerini ve boşanmalarının çok sancılı geçtiğini belirterek, "'Ölmemek için boşanayım' dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde, sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım. Ölmek üzereydim. Şans eseri kurtuldum, bıçakla kolumdan yaralandım.

Tek şartım velayetti. Karşı taraf beni maddi olarak mağdur etmek için protokol düzenledi. 25 Kasım 2022'de boşanmam gerçekleşti. Ama o tarihten itibaren asla durmadı. Önce sokak ortasında darbetti, arabaya bindirmeye çalıştı.

Vatandaşlar sayesinde kurtuldum. 7 Aralık 2022'de küçük oğlumu öldürmekle tehdit etti. 'Ahtım olsun en sevdiğini alacağım. Yapma diye yalvaracaksın. Önce ondan başlayacağım' demişti.

Şehir değiştirdim, gizlilik kararına rağmen Ankara'daki adresimi öğrendi. Temmuz 2023'te evim basıldı. Elektronik kelepçeye rağmen kapıma geldi.

Kelepçe merkezindeki arkadaşların, jandarma görevlilerinin hızlı reaksiyonu sayesinde kurtuldum. Bir süre tutuklu yargılandı; ancak düzenlenen sağlık raporuyla serbest bırakıldı.

Rapora defalarca kez itiraz ettim. Bu rapor onu güçlendirdi. 'Nasıl olsa ceza almıyorum' diyerek, tehdit ve hakaretlerine devam etti" dedi.