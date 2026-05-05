Altının kilogram fiyatı 6 milyon 630 bin geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 615 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 651 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 649 milyon 461 bin 420,04 lira, işlem miktarı ise 1004,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 692 milyon 541 bin 243,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Anadolubank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: