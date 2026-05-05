Öğretmen babadan kızına ölümsüz hediye: 'Berçem' bilim dünyasında

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nda yürüyüş yapan iki öğretmen, dünya literatüründe daha önce tanımlanmamış yeni bir ters lale türü keşfetti. Keşfedilen bitkiye, bulan öğretmenin kızının adı olan 'Berçem' ithaf edilerek 'Ergani Lalesi' ismi verildi.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 18:58, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 19:01
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde keşfedilen yeni ters lale türü bilim dünyasına kazandırıldı. Türkiye'de 59'uncu, endemik olarak ise 35'inci tür olduğu belirlenen bitkiye, keşfeden öğretmen Fuat Okan'ın kızının adı olan 'Berçem'e ithafen, 'Fritillaria bercemiae' adı verildi.

Sakız Dağı'ndaki Yürüyüş Yeni Bir Tür Kazandırdı

Diyarbakırlı doğasever öğretmen Fuat Okan, meslektaşı Muhammed Yalçın ile birlikte Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında mor renkli, farklı bir ters laleyi fark etti. Okan, çektiği fotoğrafları uzmanlara göndererek bitkinin incelenmesini sağladı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda bitkinin daha önce tanımlanmamış endemik bir tür olduğu ortaya çıktı.

"Kızımın İsmini Ölümsüzleştirmek İstedim"

Keşfi yapan öğretmen Fuat Okan, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Doğa yürüyüşlerimizden birinde bu çiçeği gördük. Uzmanlar alana gelerek analiz yaptılar ve makalesi yayımlandı. Çiçeği keşfedenler olarak isim verme hakkı bize tanındı. Türkçe adı için 'Ergani Lalesi'ni uygun gördük. Bilimsel adında ise kızımın ismini ölümsüzleştirmek istedim ve 'Fritillaria bercemiae' adını verdik."

Dünyada Sadece Ergani'de Bulunuyor

Yeni türü değerlendiren Muhammed Yalçın, bitkinin yaşam döngüsünün çok kısa olduğuna dikkat çekti: "Ergani Lalesi, dünyada yalnızca Sakız Dağı'nda bulunmaktadır. Çiçek açtıktan yaklaşık 15 gün sonra yapraklarını dökerek meyve verme sürecine girer ve bir ay içinde yaşam döngüsünü tamamlar. Bu tür, Türkiye'de kayda geçen 59'uncu ters lale türü olmuştur."

Bilim Dünyasından Koruma Çağrısı

Bitkiyi bilimsel olarak inceleyen Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos, bu tür keşiflerin biyolojik çeşitlilik açısından kritik olduğunu vurguladı. Balos, "Dünyada 175 civarı ters lale türü var ve bunun 59'u Türkiye'de. Yarısı endemik olan bu cinsin yeni bir üyesini dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu türlerin mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

