Süper hücrenin vurduğu iki ile 150 milyon TL afet desteği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan yağış ve fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesi için iki ilin valiliğine toplam 150 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 22:28, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 22:24
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı vuran süper hücrenin ardından acil ihtiyaçların karşılanması ve hasarların giderilmesi için acil destek sağlandığını açıkladı.

Çiftçi, ilk etapta Gaziantep Valiliği'ne 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği'ne ise 50 milyon TL olmak üzere toplam 150 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Gaziantep ve Şanlıurfa'da hafta sonu etkili olan 'süper hücre' hayatı adeta felç ederken, tarım arazileri ile meyve bahçelerinde de büyük zarar yol açtı. Evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü afette 2 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.

