İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Kentte İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azalırken, boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.