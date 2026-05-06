Trump'tan Hürmüz'de geri adım

Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor
İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Hürmüz'de geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulduğunu bildirdi. İran basını, kararı "başarısızlık diye niteleyerek Trump'ın Tahran'ın uyarıları nedeniyle geri adım attığını kaydetti. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 09:02, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 09:02
Yazdır
Trump'tan Hürmüz'de geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."

İran: ABD geri adım attı

İran'in yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi. Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi." ifadesine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını kullandı. Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber