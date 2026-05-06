Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 390 bin lira ceza kesildi
Karaman'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 390 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 14:37, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 14:38
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki kontrol noktasında M.Y. idaresindeki otomobili durdurmaya çalıştı.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 390 bin lira ceza kesildi, araç iki ay trafikten men edildi.