Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Erdoğan: Vakıf kültürü milletimizin en güzel hasletlerinden biridir
Erdoğan: Vakıf kültürü milletimizin en güzel hasletlerinden biridir
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu

Kurban Bayramı için 9 gün tatil ilan edilmesinin hemen ardından uçak ve otobüs biletlerine zam hazırlığı başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım "Akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör, iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir yüzde 20'lik zam gelir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 14:34, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 14:37
Yazdır
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden ulaşım sektöründen zam sinyalleri gelmeye başladı. Bilet fiyatlarındaki artışa sosyal medyada çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul-Hatay uçak biletlerinin 5 bin liradan başladığını belirterek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın ya bayramda memlekete gitmek bile lüks" ifadelerini kullandı. İstanbul-Ankara uçak bileti 1500-2000 lira, otobüs bileti 1100-1400 lira arasında seyrediyor. İstanbul-İzmir uçak bileti 3000-5000 lira, otobüs bileti 1300-1500 lira. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak bileti 6000-7300 lira, otobüs bileti 1800-2100 lira arasında değişiyor.

Talep düştü, maliyet arttı

Sözcü'nün haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son beş yılda seyahat talebinin yüzde 50 düştüğünü belirterek, "Akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör, iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir yüzde 20'lik zam gelir" dedi.

İç hat uçak biletlerinde tavan aşıldı

Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tavan fiyatlara geçen ay yüzde 14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6 bin 990 liraya yükselmişti. Ancak sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği konuşulmaya başlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber