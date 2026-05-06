Nemrut Dağı'nda ulaşım durdu

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı zirvesinde kar yağışı ve zaman zaman fırtına etkili oluyor.

Malatya tarafından Nemrut Dağı'na gidilebilen güzergahtaki kara yolunda ise zirveye yakın bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman tarafından dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na çıkmakta güçlük çekiyor ve vatandaşların önemli bölümü sarp yoldan geri dönüyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Adıyaman Nemrut Dağı etabı kar nedeniyle iptal edildi.