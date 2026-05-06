MHP kongre sürecine Samsun'dan başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde ilk kongrenin düzenleneceğini duyurdu.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Semboller; soyut ve derin kavramların, düşüncelerin anlaşılır ve belirgin hale getirilip somutlaştırılmasına katkıda bulunan araçlardır. Sembollerle kavramlar arasında ne kadar mantıki ve gerçekçi bir bağ bulunursa altı çizilmek, yansıtılmak istenen fikirler veya konular da o kadar çok kabul görür. Edebiyatta, felsefede, sosyolojide ve tarihte olduğu gibi, siyasetin dilinde de sembollerin önemi büyüktür. Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücahedesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışına "İlk Adım" denmesi, buna çarpıcı bir örnektir.

"İlk Adım" vurgusu

İlk Adım; Kurtuluş Savaşı'nın özünü oluşturan hürriyet ve bağımsızlık kavramlarını takviye ederek Milli Mücadele ruhuyla güçlü bağ kurulmasını sağlayan bir tabirdir. Sembol ve kavram ilişkisi üzerinden kurulan bu denklem; Atatürk'ün Samsun'a çıkışına derin, vasi ve aynı zamanda kutlu bir mana kazandırmaktadır. İlk Adım kavramı; hem vatanın bütünlüğü ve hürriyeti yolunda sarsılmaz bir hamleyi, hem de milletin milletimizin bekası ve istiklali için sergilenen azim ve kararlığı yansıtarak milli iradeyi sembolize etmektedir.

İlk Adım, milletimizin varoluş refleksi istikametinde tarihe vurulmuş silinmez bir damgadır. O bakımdan 19 Mayıs 1919 tarihini tehlikeli bir vapur seyahatinin son bulmasından, yolcuların Karadeniz'e kıyısı bulanan güzide bir ilimizde karaya ayak basmasından ibaret olmadığı hakikati, "İlk Adım" kavramına destansı bir hususiyet kazandırmaktadır.

Tarihimizin bu gibi önemli safhaları ve şanlı sayfaları, Türk siyasi hayatında daima ilham ve enerji kaynağı olmuştur. Türk milletinin kadim değerleriyle ve şanlı geçmişiyle iftihar eden nesillerin kurduğu MHP de, zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihimizin mehabetini yansıtan mefhumları simge olarak kullanmaktadır.

"Terörsüz Türkiye fikri de pek ala bir siyasi 'İlk Adım'dır"

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pek ala bir siyasi "İlk Adım"dır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir "İlk Adım"dır.

Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde "ilk kongre adımı"nın da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır.

"19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacak"

İlkadım Kongresinin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. Yıldönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım; hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Bu vesileyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü; milletimizin barış, dirlik ve sükün içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır.

Milli devlet yapısının daha da güçlendirilip takviye edilmesinde Terörsüz Türkiye'nin oynadığı müspet rol hatırlatılacaktır. Son yıllarda coğrafyamızda vuku bulan hadiseler, MHP'nin milli devlet yapısının takviyesine dönük tezlerinin haklılığına işaret etmektedir.

Hedef 2027 Büyük Kurultayı

MHP olarak; güçlü milli devlet yapısını sadece Türkiye için değil, tehdit altındaki bütün bölge devletleri için sömürgeciliğin panzehri olarak görüyoruz. Bölgede ve dünyada milli devletlerin çoğalması; bağımsız devletler ve egemen milletler ailesinin yaşamasına katkıda bulunacaktır. Yeryüzünde ne kadar çok güçlü milli devlet yapısı ve bağımsız ülke olursa emperyalizm de o oranda etkisiz kalacaktır. İran, Irak, Suriye ve Lübnan gibi bölge ülkelerinin milli devlet yapılarının korunması, Türkiye'nin güvenliği açısından da hayati önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye demek, olumsuz dış etkenlere direnç göstermek ve ayakta kalmak için gereken refleks ve donanımlara sahip olmak demektir. Partimizin Samsun İlkadım Kongresi bu şuurla gerçekleştirilecek, bütün kongre süreci de aynı bilinç ve sinerji içinde devam edecektir. Neticede 7 Mart 2027'deki Olağan Büyük Kurultay'a da aynı ruh ve inançla gidilecektir."