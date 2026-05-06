AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Bosna Hersek'ten Yüksekova'ya uzanan operasyon: Siber suç ağı çökertildi

Hakkari Valiliği, 20 milyar liralık illegal trafiği yöneten siber suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiğini duyurdu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan şebeke lideri M.O.B, Yüksekova'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 23:44, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 23:46
Hakkari Valiliği, kentte yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında "20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi"nin deşifre edildiğini, Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelinin Yüksekova ilçesinde tutuklandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi.

Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Bosna Hersek'te Yakalandı

Soruşturma kapsamında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B'nin Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Suçun Arşivi ve Ana Kumanda Merkezi Ele Geçirildi

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır."

Siber Suçlarla Mücadele Ekiplerinden Nokta Operasyon

Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Operasyonun, siber suçlarla mücadele tarihindeki en büyük finansal ağlardan birine yönelik olduğu değerlendiriliyor.

