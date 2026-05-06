12 yaşındaki çocuk babası tarafından tavana asılı halde bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babası tarafından tavana asılı halde bulunduğu öne sürülen 12 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 22:30, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 23:17
İddiaya göre, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Çimen (12), evinde babası tarafından tavana asılı halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.