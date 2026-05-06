Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklif Komisyonu'nda kabul edildi

AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklif Komisyonu'nda kabul edildi

Vergi teşviki ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 21:55, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 21:56
Yazdır
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklif Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, vergi ve diğer kamu borçları azami taksit süresi 72 aya çıkarılacat. Teminat aranmaksızın tescil edilebilecek borç tutarı bir milyon liraya yükseltilecek. Veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanması öngörülüyor. Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin bir katından iki katına çıkarılacak.

Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik yeni bir vergi istisnası getirildi. Buna göre, nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi'ndeki merkezler için beş katı) gelir vergisinden müstesna tutularak toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlanıyor.

Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla "Nitelikli Hizmet Merkezi" tanımı yapıldı. En az üç ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılatının yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilerek; finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi üst düzey hizmetlerin Türkiye'den koordine edilmesi hedefleniyor.

Transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik vergi indirimlerinin kapsamı genişletildi. Yurt dışından alınan malın Türkiye'ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı yüzde 95 olarak (İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcılar için yüzde 100) belirlendi.

Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin, "Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi" hesaplamasında matrahtan düşülmesine imkan tanınıyor.

Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında veya yurt içinde olup kayıt dışı kalmış varlıklarını milli ekonomiye kazandırmaları teşvik ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber