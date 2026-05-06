Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü polisin Heimlich manevrası kurtardı

KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü polisin Heimlich manevrası kurtardı

Amasya'da boğazına yiyecek kaçması üzerine aracından inip polis otosunun önüne gelen vatandaşın hayatını Heimlich manevrası uygulayan polisler kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 20:10, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 20:11
Yazdır
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü polisin Heimlich manevrası kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde boğazına yiyecek kaçması üzerine fenalaşan seyir halindeki sürücü aracından inip o sırada Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen polis otosuna doğru yöneldi. Ekmek fırını çalışanı olduğu öğrenilen Berke Can Güney'in yardım çağrısını fark eden polisler Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyeceğin dışarı çıkarılmasını sağladı.

Amasya Valiliği, güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri "Doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır" notuyla paylaştı. Paylaşımda, "Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, aldıkları ilk yardım eğitimini başarıyla icra eden ve her ihtiyaç duyulduğunda halkımızın yanında olan polis memurlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber