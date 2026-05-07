Benzin ve motorine indirim geliyor

7 Mayıs Perşembe itibarıyla benzinin litre fiyatına 50 kuruş zam yapılırken otogazda (LPG) 1,33 TL indirime gidildi. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

8 Mayıs Cuma: Benzinde İndirim Bekleniyor

Eşel Mobil sistemi kapsamında yapılan hesaplamalara göre 8 Mayıs Cuma gününden itibaren benzin grubunda 2,74 TL'lik indirim öngörülüyor. Bu indirimin yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak, kalan yüzde 25 ise pompa satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre tüketicinin hissedeceği indirim litre başına yaklaşık 69 kuruş olacak. Kesin karar ve uygulama zamanlaması yetkili makamlarca belirlenecek.

9 Mayıs Cumartesi: Motorinde de İndirim Kapıda

Fiyatlarda sert bir yükseliş yaşanmaması halinde 9 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 5,30 TL civarında indirim bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,47 TL | Motorin: 71,77 TL | LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,33 TL | Motorin: 71,63 TL | LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,44 TL | Motorin: 72,89 TL | LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,72 TL | Motorin: 73,16 TL | LPG: 33,69 TL