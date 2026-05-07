Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Hükümlüler TİGEM'de bitkisel üretimde çalışacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç'in katılımıyla, "Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmalarına Dair İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 10:35, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 10:38
Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik istihdam odaklı uygulamaların ele alındığı programda, kamu kurum ve kuruluşlarının farklı iş alanlarında görev almalarına imkan tanıyan model kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Bu çerçevede uygulamaların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILIM SAĞLAMALARI AMAÇLANIYOR

Söz konusu model ile hükümlülerin infaz süreci devam ederken kontrollü şekilde çalışma hayatına katılım sağlamaları, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve tahliye sonrası hayata daha güçlü şekilde uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Protokol kapsamında hükümlülerin, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere bitkisel üretim, tohumculuk, lojistik ve bakım-onarım gibi çeşitli alanlarda görev alması öngörülürken, bu süreçte kazanacakları deneyimin nitelikli iş gücüne dönüşmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

'İŞ BİRLİKLERİNİN ARTMASI ÖNCELİĞİMİZ'

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan imzalanan protokole ilişkin, hükümlülerin topluma kazandırılmasını merkeze alan iş birliği protokolünün hayata geçirilmesini kıymetli bulduğunu aktardı. Bakan Yardımcısı Ceyhan, "Önümüzdeki süreçte benzer uygulamaların yaygınlaştırılması, farklı kurumlarla iş birliklerinin artırılması ve istihdam odaklı projelerin güçlendirilmesi temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İnsan odaklı, üretim temelli ve sürdürülebilir bir infaz anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sürece katkı sunan kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

