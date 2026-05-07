Hatay'da internetten öğrendiği Heimlich ile arkadaşını kurtardı
Reyhanlı ilçesinde su içtikten sonra nefes alamayarak yer yığılan şahsı, arkadaşı Suriyeli Muhammed El Kurdi, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken El Kurdi'nin Heimlich manevrasını internetten gezinirken öğrendiği bildirildi.
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 12:45, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 12:45
Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed El Kurdi, 5 yıldır telefonculuk yaparak geçimini sağlıyor.
Kurdi'nin iş yerinde misafir olan arkadaşı, su içtiği esnada nefes alamayarak zor anlar yaşamaya başladı.
NEFES ALAMAYARAK YERE DÜŞTÜ
Nefes alamayan şahıs, yardım istemek için Muhammed'e yaklaştı.
Arkadaşının önce şaka yaptığını düşünen Muhammed, arkadaşı aniden yere düşünce olayın ciddiyetini anladı.