Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde şaibeli araştırma görevlisi alımı yapıldı mı?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylarda; "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı aranmıştır.



Ön değerlendirme ve giriş sınavları sonuçları neticesinde ilgili kadroya atanan kişinin lisansının Çağdaş Türk Lehçeleri olduğu, ancak yüksek lisans alanının ise Türk Dili ve Edebiyatı olduğu anlaşılmıştır.



İlanda yer alan ifadeye göre; araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilecek kişilerin lisans mezuniyetinin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olduğu, "ilgili alanda" tezli yüksek lisans şartı ile esasen lisans alanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans programının işaret edildiği apaçık görünmektedir.



Ancak, söz konusu kadroya atanan adayla ilgili olarak Enstitü Müdürlüğü tarafından "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları" alanında tezli yüksek lisans yaptığına dair belge vermeyeceğinin yazılı olarak ifade edilmesine rağmen, kişinin tez danışmanından aldığı belge ile başvurusunun şaibeli bir şekilde kabul edildiği ve sınavda birinci olarak atandığı iddiaları tarafımıza ulaşmıştır.



Akademinin puslu ve karanlık vadisinde hiçbir şey gizli kalmadığı gibi, ne kadar zaman geçerse geçsin yanlışın yanlışsa düzeltilmesi gerektiğini de belirtmek gerekir.



Bundan dolayı aşağıdaki soruları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne yöneltiyoruz:

-Adayın atanmasında herhangi bir şaibe var mıdır?

-Adayın ilanda yer alan özel şartı karşılayıp karşılamadığına ilişkin herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır?

-Adayın alımında ilgili kişinin tez danışmanın ön değerlendirme/giriş sınavında herhangi bir görevi var mıdır?