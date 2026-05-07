'İmamoğlu suç örgütü' davasının 34. duruşması sona erdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, dün savunma yapan tutuklu sanık harita mühendisi Yağmur Cansu Yeşilyurt'un avukatının beyanı dinlendi.

Duruşmada daha sonra, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş'in savunması alındı.

Keleş, "rüşvet alma" iddiasıyla tutuklandığını ve yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "İddianamedeki 59'uncu eylem kapsamında bana pek çok suçlama yöneltiliyor ama savcılıkta hiçbiri sorulmadı. Eylemi okudum ama hala savcılığın bana bu suçlamaları neden yönelttiğini anlamış değilim. 59'uncu eyleme ve dosyaya baktığımda kendimle alakalı ne beyan ne delil göremedim. Yaşananlara baktığımda bugün burada olma sebebimin babam üzerinden yürütülen sürece ailemizin fertlerinin de dahil olması olduğunu düşünüyorum." beyanında bulundu.

Hiçbir suç işlemediğini savunan Keleş, "Sürecin en başında Vatan Emniyet'e telefonla ifade vermek üzere çağırıldım. Tek kelime etmeden kuzenim (sanık Murat Keleş) ve benim hakkımda gözaltı kararı verildi. Savcılıktaki ifademde bana tek bir örgüt sorusu sorulmadı. Nedenini anlayamadığım şekilde 'rüşvet' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildim, tutuklandım. Kuzenim Murat'la biz neden aynı anda gözaltına alındık? Bize ortak sorular bile sorulmadı. Ortak sorular, babam hakkında sorulan sorulardı." dedi.

Sanık Keleş, kendisinin iddianamede, "örgüt yöneticisini denetleyen örgüt üyesi" olarak yazıldığını ifade ederek, "Savcılık iddianamede şirketin hesaplarını kontrol ettiğimi söylüyor. Benim herhangi bir erişimim yok, bunu gerektiren bir durum da yok. Yeni mezun sayılabilecek bir inşaat mühendisiyim. Benim işim hırdavat malzemesi, ofis mobilyası, beyaz eşya, işçi kıyafeti gibi ürünleri satın almaktı. Çalıştığım şirkette imza yetkim bulunmamaktadır. Cebeci Maden Bölgesi'nde başka bir satın alma personeli çalışmakta. Bu bölgeyle ilgili herhangi bir faaliyetim bulunmamakta. Maden bölgesiyle, çıkarılan madenle, bu sahaların yönetimiyle ilgili herhangi bir yetkim ve dahlim bulunmamakta." savunmasını yaptı.

Keleş, "sahte fatura süreçlerini yürüttüğü" iddiasına ilişkin de fatura kesmeyi bilmediğini, hayatında kesmediğini öne sürdü.

Dosyada kendisine yöneltilen diğer sorunun da üzerine kayıtlı ev meselesi olduğunu aktaran Keleş, "Savcılıkta bana sorulan tek soru. Eski patronum Murat Bey (Gülibrahimoğlu) şirketin yanındaki binadaki daireyi satın almak istemişti. Kiracıyı çıkartmak için dava açmak amacıyla daireyi üzerime geçirmiştir. Tahliye davası hala devam ettiği için daireyi devredemedim. Fatih Keleş'in oğlu olmak bir suç değil. Yargılamanın sonunda beraat edeceğime inancım tam. Anneme, kız kardeşime kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Keleş, çapraz sorgusunda Kuzey Gayrimenkul adlı şirketteki işinden çıkarılmasının sorulması üzerine "Babam 19 Mart 2025'te gözaltına alındıktan sonra şirketten çıkışım verildi ama ben bir kağıt imzalamadım. Zannedersem bununla ilgili bir dava açıldı." cevabını verdi.

Duruşma, tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

Bu arada duruşmada, 45 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu.