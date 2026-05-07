MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 23 ülkeden binlerce öğrencinin katılımıyla Antalya'da başladı. Bakan Yusuf Tekin, mesleki eğitimde katsayı engelinin kalkması ve sektör iş birlikleri sayesinde öğrencilerin gelecek kaygısının sona erdiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 16:05, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 16:13
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması" programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"28 Şubat'ın Yaralarını Onarıyoruz"

Mesleki ve teknik eğitimin iki açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Tekin, 28 Şubat sürecinin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Tekin, "Mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek, güçlendirecek her adımın Türkiye'de demokraside açılan yarayı onaracak adımlar olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesinin ülkelerin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağladığını dile getiren Tekin, bu nedenle öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

2010 yılından itibaren mesleki eğitim alanında önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Tekin, meslek liselerinin önündeki katsayı engelinin kaldırıldığını ve öğrencilerin gelecek kaygısına neden olan uygulamaların sona erdirildiğini söyledi.

Çağın ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığını ifade eden Tekin, işlevsiz hale gelen bazı alanların kapatıldığını, yerine yeni alan ve dalların açıldığını belirtti.

Sektörle İç İçe Eğitim: Proje Okul Modeli

2014 yılında hayata geçirilen proje okul modeliyle sektör temsilcilerinin sürece dahil edildiğini aktaran Tekin, müfredat hazırlıklarından öğretmen eğitimlerine kadar birçok konuda iş dünyasıyla ortak hareket edildiğini dile getirdi.

Mesleki eğitimde uygulamalı eğitime de önem verdiklerini kaydeden Tekin, öğrencilerin staj programlarına ilişkin önemli düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Öğrencilere Asgari Ücret Desteği ve İş Güvenliği

Atölye ve laboratuvar altyapılarının güçlendirildiğini belirten Bakan Tekin, işletmelerle yapılan protokoller kapsamında öğrencilere asgari ücretin yüzde 30 ila yüzde 50'si oranında cep harçlığı verildiğini söyledi.

Protokol imzalanan işletmelerde aranan temel kriterin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bütün tedbirlerin alınması olduğunu vurgulayan Tekin, 'Mesleki ve teknik eğitim konusunda yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladık çok şükür. Şu an itibarıyla Türkiye'deki 100 ortaöğretim öğrencisinden 41 tanesi, mesleki ve teknik eğitim alıyor. Bu yıl 100 ortaöğretim öğrencimizin 43'ü mesleki ve teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli" dedi.

23 Ülkeden Binlerce Genç Antalya'da Buluştu

Robot yarışmasının Bakanlığın en yoğun katılımlı organizasyonlarından biri olduğunu belirten Tekin, bu yıl yarışmaya 23 ülkeden öğrencilerin katıldığını söyledi.

Bakan Tekin, "81 ilimizden on binlerce öğrencimiz bu yarışmaya katılmak için burada bulunuyor" dedi.

Programın ardından Tekin ve protokol üyeleri yarışma alanındaki stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

