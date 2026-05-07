Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotifi olacak

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotifi olacak

TÜSEB koordinasyonunda yürütülen "Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Geliştirme ve Yerelleştirme Projesi" resmen başladı. Bakan Memişoğlu, sağlık sektörünün Türkiye'nin yeni lokomotif sektörü haline geleceğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 15:42, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 15:53
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotifi olacak

Sağlık Bakanlığı himayelerinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülen 'Renkli Doppler Ultrasonografi (USG) Cihazı Geliştirme ve Yerelleştirme Projesi' için imza töreni düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada sağlık hizmetleri anlamında en iyi ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Hem ulaşılabilirlik hem de yaygınlık anlamında Türkiye, insan gücüyle, altyapısıyla dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir"

Türkiye'nin sağlık hizmetinin yanı sıra üretimde de aktif hale gelmesi gerektiğini dile getiren Memişoğlu, "Türkiye sağlık anlamında sadece hizmetinde değil, artık yeni teknoloji üretmesinde, yeni cihaz malzeme ve yeni şeyler söylemesinde daha yolun ilk adımlarını atıyor ve ben şuna inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz. Çünkü hem insan gücümüz hem siyasi irademiz hem lider vizyonumuz bunu başarmamız için yeterli" diye konuştu.

"Türkiye sağlık üretimi ve teknoloji anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olacaktır"

Bakan Memişoğlu, sağlıkta yeni şeyler söyleyebilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade ederek, "Gelecekte Türkiye sağlık üretimi ve teknoloji anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olacaktır. Biz sadece cihazdan bahsetmiyoruz. Biz esasında sağlıkta yeni şeyler söyleyebilecek kapasiteye ve insan gücüne ve iradesine sahip bir ülkeden bahsediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu koltuklarda millete daha iyi hizmet etmek için oturuyoruz"

Vatandaşların yararı için çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler hizmetkarız. Toplumun hizmetkarıyız, milletimizin hizmetkarıyız. Bu koltuklarda millete daha iyi hizmet etmek için milletin yaşam kalitesini yükseltmek için oturuyoruz. O nedenle milletin daha iyi yaşaması, daha sağlıklı yaşaması için çabalıyoruz. Biz insanları yaşatmak için çabalayan, bir canı kurtarmak için 24 saat gerekirse hiç uyumadan ailelerimizi, yakınlarımızı bir tarafa bırakıp, o insanı yaşatmak için uğraşan bir sektörüz. Maalesef bugün baktığınızda binlerce insanın öldüğü, katledildiği, çatışmanın olduğu, kötülüğün de maalesef hüküm sürdüğü bir dünyayla karşı karşıyayız. Onun için biz iyilik olarak daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve insanları yaşatmak, mutlu etmek için sağlıklı yaşamalarını sürdürmek için çalışacağız. Onun için koruyanı söylüyoruz, geliştireni söylüyoruz, üreteni söylüyoruz."

Söz konusu projeyle Türkiye'de medikal teknolojilerin yerlileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması ve küresel rekabet gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber