MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Hipersonik füze 'Yıldırımhan' ve milli jet motoru 'Güçhan' geliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin ilk sıvı roket yakıtlı ve hipersonik hızdaki füzesi "Yıldırımhan"ın laboratuvar testlerinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Güler ayrıca tamamen yerli imkanlarla geliştirilen "Güçhan" turbo-fan jet motoru için Kasım 2026 tarihini işaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 16:25, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 18:30
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, SAHA 2026'nın Türkiye'nin bu alanlarda ulaştığı seviyeyi dünyaya kanıtladığını ve yeni stratejik iş birliklerine kapı aralayacağını ifade etti.

Hipersonik Hız ve Uzun Menzil: Yıldırımhan Füzesi

Türkiye'nin füze teknolojisinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Bakan Güler, Yıldırımhan füzesinin teknik detaylarını paylaştı: "Yıldırımhan uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik eşiği temsil etmektedir. Laboratuvar testleri başarıyla tamamlanan sistemin saha testlerine önümüzdeki dönemde başlıyoruz."

Milli Jet Motoru Güçhan: İlk 6 Ünite Hazır

Bakanlık bünyesindeki AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen "Güçhan" turbo-fan jet motoruna ilişkin verileri paylaşan Güler, motorun tüm kritik bileşenlerinin yerli imkanlarla üretildiğini vurguladı. Bugüne kadar 6 adet üretilen Güçhan motoru için takvimi de netleştiren Güler, "Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kritik Teknolojilerde Sıfır Dışa Bağımlılık

AR-GE Merkezi'nin temel hedeflerine değinen Bakan Güler, milli bir altyapı oluşturmanın önemine dikkat çekti: "Temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek. TSK'nın ve ülkemizin ihtiyacı olan bu ürünleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

Teknoloji Üssü ile İki Yılda Gelen Başarı

Sıvı yakıtlı roket ve uçak motoru çalışmalarının uzun yıllara dayandığını hatırlatan Güler, iki yıl önce kurulan teknoloji üssü ile bu çalışmaların ivme kazandığını ve bugün meyvelerini vermeye başladığını sözlerine ekledi.

