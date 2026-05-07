Hem korudu hem okudu: 45 yaşındaki güvenlik fakülte birincisi oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kültür Merkezi, bu yıl eşine az rastlanır bir mezuniyet gururuna sahne oldu. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan 200 öğrenci arasında, başarı grafiğiyle zirveye yerleşen isim 45 yaşındaki Hulusi Şahin oldu. Üniversitenin hastanesinde güvenlik görevlisi olarak mesai yapan Şahin, çalışma hayatı ile akademik başarıyı bir araya getirdi.

Rekreasyon Bölümü'nü Birincilikle Tamamladı

Bir çocuk babası olan Hulusi Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nde sergilediği üstün performansla fakülte birincisi olmaya hak kazandı. Mezuniyet töreninde büyük alkış toplayan Şahin'e diploma ve plaketini bizzat ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent takdim etti. Rektör Kent, Şahin'in azmini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Genç Arkadaşlarına Duygusal Veda

Törende fakülte birincisi sıfatıyla kürsüye çıkan Hulusi Şahin, sınıf arkadaşlarına hitaben duygusal bir konuşma yaptı. Şahin, "Sevgili dönem arkadaşlarım, sizlerle aynı sıraları paylaşmak, sizinle yorulmak, omuz omuza ders çalışmak ve her birinizi tanımak benim için paha biçilemez bir onurdur. Aramızdaki yaş farkına rağmen beni her zaman aranıza aldınız. Sizleri hayatım boyunca unutmayacağım" diyerek dostluğun ve eğitimin sınır tanımadığını vurguladı.

200 Öğrenci Kep Atarak Mezuniyetini Kutladı

Hulusi Şahin'in konuşmasının ardından törenin en heyecanlı anı yaşandı. Fakülte birincisi Şahin ve diğer tüm mezunlar, geleneksel kep atma töreniyle yeni hayatlarına ilk adımı attılar. Mezuniyet sevinci yaşayan 200 genç ve aileleri, bu anlamlı başarı hikayesinin şahidi olmanın mutluluğunu paylaştı.

Eğitimde Yaş ve Engel Tanımayan Örnek

Hulusi Şahin'in hem hastanedeki görevini başarıyla sürdürüp hem de derslerinde zirveye yerleşmesi, eğitim camiasında "hayat boyu öğrenme" vizyonuna en güzel örneklerden biri olarak gösterildi. Şahin, bu başarısıyla azimle çalışıldığında her hedefin ulaşılabilir olduğunu bir kez daha kanıtladı.