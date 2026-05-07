Dolar 45,24 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,24 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 17:23, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,2150
|45,2160
|45,2460
|45,2470
|Avro
|53,1750
|53,1760
|53,3510
|53,3520
|Sterlin
|61,5730
|61,5830
|61,7360
|61,7460
|İsviçre frangı
|58,0240
|58,0340
|58,3230
|58,3330
|ANKARA
|ABD doları
|45,1850
|45,2650
|45,2160
|45,2960
|Avro
|53,1350
|53,2150
|53,3110
|53,3910
|Sterlin
|61,5130
|61,7230
|61,6760
|61,8860