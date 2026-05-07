Sosyal hizmetler il binasında psikoloğu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan psikoloğun bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 18:24, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 18:33
Olay, dün Gazi Mahallesi'nde bulunan kurum binasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle psikolog Y.D.'yi bıçaklayan şüpheli Ş.K., olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan psikolog Y.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.