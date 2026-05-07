DSÖ'den 'hantavirüs' açıklaması: 3 kişi öldü, Türkiye dahil 12 ülke uyarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den hareket eden 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan şiddetli solunum yolu hastalığı salgınına dair son verileri paylaştı. İngiltere'nin DSÖ'ye bildirdiği vakalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, gemideki hastalığın hantavirüs olduğu kesinleşti.

3 Ölüm ve Doğrulanan Vakalar

Ghebreyesus, şu ana kadar 3'ü ölümle sonuçlanan toplam 8 vakanın rapor edildiğini bildirdi. Yapılan testler neticesinde 5 vakanın hantavirüs olduğu kesinleşirken, 3 vakanın ise şüpheli statüsünde takip edildiği aktarıldı. İlk ölümün 11 Nisan'da gemide gerçekleştiği, hayatını kaybeden kişinin eşinin ise Saint Helena Adası'nda indikten sonra uçuş sırasında fenalaşarak 26 Nisan'da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tehlikeli Varyant: Andes Virüsü

Ghebreyesus, gemideki virüs türünün Latin Amerika'da görülen ve insandan insana sınırlı da olsa bulaşma yeteneğine sahip tek tür olan 'Andes' varyantı olduğunu açıkladı. Bulaşmanın genellikle yakın ve uzun süreli temasla gerçekleştiğini belirten Direktör, mevcut salgının da bu şekilde yayıldığının görüldüğünü ifade etti.

Salgının Kaynağı: Kuş Gözlem Turu

Soruşturmanın ilk sonuçlarına göre virüsün kaynağı gemi öncesindeki bir kara turu. İlk iki vakanın Arjantin, Şili ve Uruguay'ı kapsayan bir kuş gözlem turuna katıldığı ve virüsü taşıyan fare türlerinin bulunduğu bölgeleri ziyaret ettikleri tespit edildi.

Türkiye Dahil 12 Ülkeye Acil Bildirim

Saint Helena Adası'nda gemiden ayrılan yolcuların uyrukları nedeniyle DSÖ tarafından 12 ülke resmen bilgilendirildi. Bu ülkeler; Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD olarak açıklandı.

Karantina ve Tahliye Süreci

Ghebreyesus, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gemiyi kabul etmeyi onayladığını, geminin şu anda Kanarya Adaları'na doğru ilerlediğini bildirdi. Gemideki kabinlerin dezenfekte edildiği ve semptom gösteren yolcuların derhal izole edildiği kaydedildi. Kuluçka süresinin 6 haftayı bulabilmesi nedeniyle yeni vaka riskine karşı uyarı yapan DSÖ, genel halk sağlığı riskini ise şu an için "düşük" olarak değerlendiriyor.