Okul müdürü Barış Manço'ya benzeyen sesiyle sosyal medyayı salladı

Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Okul müdürü Barış Manço'ya benzeyen sesiyle sosyal medyayı salladı

Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in öğrencilerle birlikte sahne aldığı "90'lar Konseri" sosyal medyada viral oldu. Sesi Barış Manço'ya benzetilen Metin, gösterilen ilgiyi mütevazı bir dille karşılarken; veliler, okul şiddeti haberlerinin ortasında bu etkinliğin tüm Türkiye'ye moral olduğunu vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 19:38, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 19:39
Yazdır
Okul müdürü Barış Manço'ya benzeyen sesiyle sosyal medyayı salladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu'nun sahne aldığı 90'lar Konseri'nin yankıları sürüyor. Gecede mikrofonu eline alarak sergilediği performansla büyük alkış toplayan ve sosyal medyada ilgi odağı olan Okul Müdürü İbrahim Uğur Metin, gösterilen teveccühe mütevazı bir yanıt verdi. İHA muhabirine konuşan Müdür Metin, eğitimin bir bütün olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür çalışmalar Anadolu'nun birçok okulunda yapılıyor. Çok değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyor. Bizler ummanda bir katreyiz" ifadelerini kullandı.

"Şiddet haberlerinden sonra ilaç gibi geldi"

Kozlu Ortaokulu'nda 3 yıldır öğrenci velisi olan Seher Taner, idareci ve öğretmenlerle uyum içinde olduklarını belirterek, sahnedeki performansın kendilerine moral olduğunu söyledi. Taner, "Bu okulun velisi olmaktan son derece memnunum. Gerek idareciler, gerek öğretmenlerimizle hep fikir alışverişindeyiz. Son zamanlardaki okul saldırıları ve olaylardan sonra bence hep böyle haberler duymalıyız. Keyif verici, ilham verici şeyler duymak istiyoruz" dedi.
Müdür Metin'in sesinin Barış Manço'ya benzetilmesinin kendilerini duygulandırdığını vurgulayan Taner, "Gözlerimiz doldu. O 90'lar ruhunu bize keyifle yansıttı. Kendisi çok naif, kibar ve nazik bir insan. Çok güzel bir etkinlik oldu. Son zamanlarda okullarla ilgili yaşanan üzücü olayların ardından bu bize adeta ilaç gibi geldi" şeklinde konuştu.

Konsere gidememenin pişmanlığını yaşadı

Öte yandan etkinliğin kapısına kadar gelip işleri nedeniyle geri dönmek zorunda kalan öğrenci velisi Özgür Kuru ise o tarihi atmosferi kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izlediğinde büyük bir tebessüm ve ardından pişmanlık hissettiğini belirten Kuru, "Ülkemizde okullarda yaşanan sıkıntılardan sonra böyle tebessüm ettiren güzel videoların gelmesi ilçemiz ve ülkemiz adına çok güzel bir şey. Hatta o gün konsere bir arkadaşımızı bıraktım. Bizi davet etti ancak iş yoğunluğu sebebiyle katılamadım. Videoları izleyince 'Keşke o atmosferi biz de yaşasaydık' dedim ve o anları kaçırmanın pişmanlığını yaşadım. Okullarımız ve ülkemiz için çok güzel bir anı olmuş. Öğretmenlerimize sevgilerimi sunuyorum, hepsinin sesine ve yüreğine sağlık" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber