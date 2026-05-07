Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Baykar'dan SAHA 2026'da üç ülke ile anlaşma

SAHA 2026 fuarında gövde gösterisi yapan Baykar; İtalya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden dev şirketlerle üç kritik anlaşmaya imza attı. Anlaşmalar, robotik üretim hatlarından mühimmat entegrasyonuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 19:48, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 19:50
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Bu kapsamda Baykar, İtalyan Gruppo Esea şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve Gruppo Esea Üst Yöneticisi (CEO) Alessandro Liberatore tarafından atıldı.

Bayraktar, törendeki konuşmasında, Gruppo Esea ile yaptıkları anlaşmanın geliştirdikleri insansız hava aracı teknolojilerinin seri imalat hatlarının kurulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu belirterek, "Böylelikle bu teknolojilerin daha yüksek adetli, daha maliyet etkin ve daha standardize bir şekilde üretilmesini destekleyecek bir robotik üretim hattı olacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Liberatore de böyle önemli bir alanda Baykar'ın stratejik ortağı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, bu sözleşmenin aynı zamanda Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliğinin de bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Baykar ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme AL TARIQ hassas güdümlü mühimmatının Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonunu kapsıyor. Sözleşmeye ilişkin imzalar Haluk Bayraktar ve EDGE Group CEO'su Hamad Al Marar tarafından atıldı.

Bir diğer mutabakat anlaşması ise Baykar ile Fransız Safran Electronics and Defense şirketi arasında havacılık elektroniği ve elektronik çözümlerinde stratejik işbirliğine ilişkin imzalandı. Anlaşma, Haluk Bayraktar ve Safran Electronics and Defense Genel Müdür Yardımcısı Alexandre Ziegler'in imzalarıyla hayata geçti.

