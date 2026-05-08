Gümrük Muhafaza, 4 ayda 34,2 milyar liralık yakalama yaptı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman personel ve ileri teknolojiye sahip sistemleri kullanarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde kaçakçılara geçit vermedi.

Nisan ayında rekor artış

Bakanlık verilerine göre, sadece nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen 572 operasyonda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 216'lık rekor bir artışla 12 milyar 359 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirildi.

Nisan ayındaki operasyonlarda; 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme,

315 ton akaryakıt, 208 adet araç ele geçirildi.

Bilançoda uyuşturucu ve elektronik eşya öne çıkıyor

2026 yılının Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk 4 ayında ise toplam 2 bin 264 operasyona imza atıldı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 106 artış sağlanan bu süreçte, ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucu maddenin toplam değeri 34 milyar 203 milyon liraya ulaştı.

Yılın ilk 4 ayındaki toplam yakalama listesinde şu kalemler öne çıktı:

"9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı,

862 bin 643 adet elektrik-elektronik eşya, 459 bin 539 adet tıbbi malzeme."

"Aile ve Nüfus On Yılı" vurgusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "2026 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonuna dikkat çekildi. Açıklamada, toplumun temeli olan aileyi korumak ve özellikle çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemelerine kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü operasyonlarla ülke ekonomisine ve toplum sağlığına yönelik tehditlerin önüne geçmeye devam edeceği kaydedildi.