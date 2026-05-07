Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!

Danıştay, bazı medya organlarında yer alan "ihraç kararı iptal edildi" haberleri üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, eski hakim Metin Özçelik hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş başka ihraç kararları bulunduğu, son iptal kararının kişinin mesleğe dönmesini sağlamayacağı vurgulandı.

Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 23:10, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 23:12
Danıştay, eski hakim Metin Özçelik hakkında kesinleşmiş yargı kararları bulunduğu gerekçesiyle mesleğe iadesinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı.

Danıştay'ın açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yayımlanan "Danıştay 5. Daire'den skandal karar: Kamikaze hakim Metin Özçelik'in ihraç kararı iptal edildi" başlıklı haber nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Özçelik hakkında birden fazla kez meslekten ihraç kararı verildiği, söz konusu haberlerde yer alan ihracın iptali kararının ise Özçelik'in İstanbul'da görev yaptığı döneme ilişkin olduğu ifade edildi.

İptal Kararı Sadece Bir Dosyayı Kapsıyor

Danıştay 5. Dairesinin 24 Aralık 2025 tarihli kararında, Özçelik'in disiplin soruşturmasına konu olan ve aynı zamanda suç teşkil eden eylemleriyle ilgili Yargıtay tarafından verilen beraat kararlarının kesinleştiği, davacı Özçelik'in hakim olarak görev yaptığı dönemde, sahip olduğu yargısal takdir hakkının sınırlarını aşarak örgütsel amaçlarla hareket ettiğini ortaya koyabilecek somut bir tespit, tanık beyanı ya da başkaca bir bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı gibi davalı idarece de dosyaya sunulmadığı, davacıya isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği gerekçeleriyle iptal kararı verildiği, söz konusu kararın henüz kesinleşmediği belirtildi.

Eski hakim Metin Özçelik hakkında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında 667 sayılı KHK uyarınca, o dönemki ismiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından, 24 Ağustos 2016 tarihli meslekten çıkarma kararı verildiği hatırlatılan açıklamada, bu karara karşı Danıştay 5. Dairesinde açılan dava neticesinde verilen ret kararının, İdari Dava Daireleri Kurulunun onama kararıyla kesinleştiği ifade edildi.

"Mesleğe Dönmesi Hukuken Mümkün Değildir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili hakkında İstanbul hakimi olarak görev yaptığı dönemdeki eylemleriyle ilgili olarak disiplin yönünden, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca HSK 2. Dairesinin 21 Ocak 2016 tarihli ve 2 Ekim 2018 tarihli kararlarıyla ayrı ayrı meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, bu kararlara karşı Danıştay 5. Dairesinde açılan davalar neticesinde verilen ret kararları, İdari Dava Daireleri Kurulunun onama kararlarıyla kesinleşmiştir.

Bu nedenle, ilgili kişi hakkında aynı zamanda suç teşkil eden önceki fiilleri nedeniyle 2802 sayılı Kanun'un 69. maddesi uyarınca HSK tarafından yürütülen disiplin soruşturması sonucunda verilen 17 Ekim 2019 tarihli meslekten çıkarma kararının Danıştay 5. Dairesince beraat kararları esas alınmak suretiyle iptal edilmiş olması, kişinin meslekten çıkarılmasına ilişkin daha önce verilmiş ve kesinleşmiş yargı kararları bulunduğu sonucunu değiştirmeyeceğinden, ilgili kişinin mesleğe iadesi hukuken mümkün bulunmamaktadır."

