Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gürlek canlı yayında faili meçhul cinayet soruşturmalarından belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına, CHP'de tartışma yaratan "Mutlak Butlan Davası"ndan yeni infaz paketine kadar birçok başlığa değindi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER



Toplumda hassasiyet oluşturan durumlar var. Gülistan Doku, Rabia Naz gibi toplumu rahatsız eden olaylar var. Faili meçhul cinayetleri araştıran bir daire başkanlığı kurduk. Hassas bir süreç var. Gülistan Doku olayında da 2025'te gizli tanık beyanıyla hareketlendi. Asıl amacımız empati yapmak. Ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir olayı çözer, suç varsa fail vardır. 638 dosya inceleniyor.

Zaman aşımı geçmiş dosyalara yapılacak bir şey yok. 30 yıllık bir süre var. Savcı arkadaşlarımız sonuna kadar dosyaları araştırıyorlar, inceliyorlar. Her dosya açılacak anlamına gelmiyor. Ama incelenecek.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI: ALTAŞ'IN İADESİNİ İSTEDİK



Şimdi şöyle dediğim gibi orada hem Erzurum Başsavcılığında hem Tunceli Başsavcılığında bir soruşma yürütülüyor. Vali olması sebebiyle kamu görevlerinin bir usulü var. Soruşma usulü. Erzurum Başsavcılığı onu yapıyor. Diğer Tunceli Başsavcılığımız da onu yapıyor. Burada tabii kilit isim ben daha önce söyledim. Umut Altaş. Amerika'da firari. Biz bunun hakkında kırmızı bülten çıkarttık. Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Umut Altaş 'la iadesini istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Umut Altaş'tan bilgi almaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan Umut Altaş 'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş 'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey 'in oğlu da bunlar yakın arkadaş. Bu şekilde zaten Umut Altaş'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İnşallah.

"CESET YOKSA CİNAYET YOKTUR" İDDİASI



Ceset önemli bir delil ama. Cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez. Yargıtay uygulamaları var. Ceset olmadan da karar verilebilir.

YASA DIŞI BAHİS



Yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil. Ama oynatan yer sağlayanlara karşı yaptırım var. Yasa dışı bahisle mücadele etmemiz gerekiyor. İntiharlar var. Borç batağına giren intihar etmek zorunda kalmış kişiler var.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE



Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Bununla ilgili olarak kanunumuzda güncelleme yapmamız gerekiyor. Bu konuda yasal düzenleme de yapacağız. Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu indireceğiz.