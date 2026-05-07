AK Parti'de Belde belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için belirlenen isimleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla netleşen listede Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki beldelerin adayları yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 23:25, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 23:45
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı duyuruda, 7 Haziran 2026 tarihinde sandığa gidecek olan bazı beldelerdeki aday belirleme sürecinin tamamlandığını bildirdi. Demir, adayların belirlenmesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensiplerinin esas alındığını vurguladı.

Tokat'ta 3 Beldede Adaylar Netleşti

Açıklanan listeye göre Tokat ilinde seçim heyecanı yüksek olacak. Almus ilçesinin Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ aday gösterilirken, Reşadiye ilçesinin Yolüstü beldesinde Mustafa Altın, Çevrecik beldesinde ise Turgay Çetin AK Parti adına yarışacak isimler olarak belirlendi.

Nevşehir ve Gümüşhane Adayları Belirlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı tarihi Mustafapaşa beldesi için Mustafa Özer ismi ön plana çıktı. Gümüşhane merkez ilçeye bağlı Tekke beldesinde ise Kemalettin Demirkıran aday gösterilerek seçim çalışmalarına start verilmiş oldu.

7 Haziran'da Sandık Kuruluyor

7 Haziran 2026'da gerçekleşecek olan bu seçimler, yerel siyasetin nabzını tutmak açısından kritik bir öneme sahip. Adayların açıklanmasıyla birlikte beldelerde seçim ofislerinin açılması ve saha çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. AK Parti yönetimi, yeni adayların beldelerine hayırlı olmasını dileyerek seçim sürecinde başarılar diledi.

