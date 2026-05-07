Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı camiasının merakla beklediği personel alım süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakanlık bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 15 bin yeni personel alımı için gerekli izinlerin alındığını belirten Gürlek, sürecin hızlandırıldığını ifade etti.

"Kısa Zamanda İlana Çıkılacak"

Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. Bununla ilgili ilana çıkacağız, gerekli aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda komisyon başkanlıkları ilana çıkacak."