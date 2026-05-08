5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Betimar Anketi: Erdoğan'a destek 2018'den bu yana en yüksek seviyede

Seçimleri doğru tahmin etmesiyle bilinen BETİMAR Araştırma'nın nisan 2026 anket sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteğin 2018'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. Anket verileri, siyasi dengeler açısından da dikkat çekici sonuçlar içeriyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 08:14, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 08:16
Erdoğan'a Destek 2018'den Bu Yana İlk Kez Bu Kadar Yüksek

BETİMAR'ın "Yurtiçi ve yurtdışı performansını göz önünde bulundurduğunuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansını ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar çarpıcı bir tabloyu gözler önüne seriyor. Ankete katılanların yüzde 43,8'i "başarılı", yüzde 28,2'si ise "kısmen başarılı" yanıtını verdi. İkisi birleştirildiğinde oran yüzde 72'ye ulaşıyor. "Başarısız buluyorum" diyenlerin payı ise yüzde 28 düzeyinde kaldı.

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, bu oranın 2018'den bu yana ilk kez görüldüğünü açıkladı.

Savaş Ortamı Erdoğan'ı Güçlendiriyor

Anket sonuçlarındaki bu sıçramanın arkasında dış politika algısı yatıyor. "Olası bir savaş ortamında Türkiye'yi cumhurbaşkanı adaylarından hangisi en iyi yönetir?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,6'sı Erdoğan yanıtını verdi. İkinci sıraya yüzde 17,1 ile Ekrem İmamoğlu, üçüncüye yüzde 16,6 ile Mansur Yavaş yerleşirken Özgür Özel yüzde 2,8 ile oldukça geride kaldı.

CHP'lilerin Yüzde 44'ü Erdoğan'ı Başarılı Buluyor

Anketin en dikkat çekici bulgularından biri CHP seçmenine ait veri. CHP'lilerin yüzde 14,1'i Erdoğan'ı "başarılı", yüzde 29,6'sı ise "kısmen başarılı" bulduğunu belirtti. Bu iki oran toplandığında CHP seçmeninin yüzde 43,7'sinin Erdoğan performansını olumlu değerlendirdiği ortaya çıkıyor.

Diğer parti seçmenlerinde tablo daha da belirgin: MHP'lilerin yüzde 94,1'i, Yeniden Refah'lıların yüzde 77,5'i, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 70,6'sı, İYİ Partililerin yüzde 63,2'si ve DEM Parti seçmeninin yüzde 48,8'i Erdoğan'ı başarılı ya da kısmen başarılı buluyor.

İmamoğlu'na Bakış Değişiyor: Alarm Zilleri mi Çalıyor?

Ankette İmamoğlu'na ilişkin veriler de göz ardı edilemeyecek bir tablo çiziyor. "Silivri'de bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında nasıl bir kanaate sahipsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47,4'ü "olumsuz kanaat" yanıtını verirken yüzde 33,2'si "olumlu kanaat" bildirdi.

