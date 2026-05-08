5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar, pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 08:47, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 09:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hafta sonu hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, Ülke genelinde bahar yağmurları etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Yarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri İstanbul'da 22, Ankara'da 23, İzmir'de 29, Antalya ve Diyarbakır'da 26 derece civarında seyredecek.

Pazar günü yağışlar iç ve doğu bölgelere kayacak

Pazar günü yağışlı sistem doğuya doğru hareket edecek. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında yağışlar yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakırken; İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, İstanbul'da 23, Ankara'da 24, Samsun'da 20, İzmir'de 28, Erzurum'da 18, Adana'da 29 derece civarında seyredecek.

"Ani sel" ve "yıldırım" uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle bahar aylarında görülen "Kırkikindi" tipi gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek; ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

